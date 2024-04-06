Потоки воды размыли трамвайные пути в Орске после прорыва дамбы. Видео опубликовало местное издание Orsk.ru в своем Telegram-канале.

«Эпичные кадры буйства стихии в Орске. В районе Ключа все в воде, бурлящими потоками размывает трамвайные пути», — говорится в сообщении на канале издания.

На опубликованных кадрах заметно, что потоки воды почти полностью смыли грунт под путями. При этом, судя по ролику, часть трамвайных путей вода вынесла в сторону и они повисли в воздухе, поднявшись над землей недалеко от одной из остановок. В видео заметно, что вода бурным потоком продолжает проходить по улицам города.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Дамба частично разрушена, людей из города в срочном порядке эвакуируют.

Мэр Орска Василий Козупица утром 6 апреля констатировал, что уровень воды на реке Урал достиг крайне опасной отметки.

По словам градоначальника, ситуация в городе продолжит ухудшаться. Местные жители публикуют ролики, в которых показывают почти полностью затопленные дома, над потоками воды можно видеть только крыши зданий.

Ранее была названа причина прорыва дамбы в Орске.