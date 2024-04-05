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В мэрии рассказали о разрушениях после атаки БПЛА в Курске

Мэрия Курска: после атаки беспилотника повреждения получили два павильона рынка

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Shutterstock

Два торговых павильона центрального рынка в Курске получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника вечером 4 апреля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу мэрии города.

«Имелось возгорание после двух взрывов, которое было оперативно ликвидировано», — сказано в сообщении.

По данным властей, в результате произошедшего никто не пострадал.

Как заявили в мэрии, также оказалась повреждена охранная будка. В ней были выбиты стекла.

В пресс-службе отметили, что центральный рынок и оставшиеся торговые павильоны работают в штатном режиме.

В Telegram-канале мэрии позже сообщили, что продолжается обследование территорий, получивших повреждения после падения осколков БПЛА. На рынке уничтожен товар предпринимателей, в Центральном округе повреждены две машины.

Кроме того, на территориях частных домовладений Железнодорожного округа обнаружено большое количество осколков. Там повреждены окна автомобилей, жилых и нежилых помещений, а также ограждения жилых домов, уточнили в мэрии.

Вечером 4 апреля сообщалось, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Курском.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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