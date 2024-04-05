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Экс-главе московского ОВД грозит 10 лет лишения свободы

Экс-главе ОВД «Коммунарский» Тургеневу грозит 10 лет лишения свободы

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Экс-главе ОВД «Коммунарский» Тургеневу грозит до 10 лет лишения свободы по делу о незаконной миграции. Об этом пишет РИА Новости.

Щербинский суд Москвы избрал Тургеневу меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяется превышение должных полномочий из корыстной или личной заинтересованности. Об увольнении мужчины из правоохранительных органов стало известно 4 апреля.

До этого Следственный комитет перекрыл канал нелегальной миграции в Москву.

Следователи установили, что с 2022 по 2023 год группа злоумышленников при помощи связей с чиновниками установила канал нелегальной миграции. За деньги группа из четырех человек продавала поддельные миграционные карты, бланки уведомлений и другие документы, позволявшие нелегальным мигрантам оставаться в России. У злоумышленников были изъяты печати, бланки и документы иностранных государств.

Ранее Путин связал появление экстремизма и уголовщины с нелегальной миграцией.

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