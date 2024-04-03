Путин назвал одну из основных причин появления экстремизма

Нелегальная миграция во многих случаях является питательной средой для экстремистской деятельности и уголовных преступлений. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства 2 апреля принял участие в расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел. В ходе совещания он обратил внимание на необходимость бороться с любыми проявлениями экстремистской деятельности.

«Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской детальности, да и просто откровенной уголовщины — это, во многих случаях, нелегальная миграция», — добавил российский лидер.

Кроме того, он призвал МВД РФ уделить особе внимание обеспечению общественного порядка и пресечению нелегальной миграции. Вместе с этим профильное ведомство должно сосредоточиться на нейтрализации организованной преступности в стране, подчеркнул Путин.

Также во время заседания президент заявил о необходимости обновить подходы к миграционной политике. В частности, глава государства указал на важность создания и развития цифровых электронных баз биометрических данных.

Ранее Путин потребовал не допустить роста ксенофобии после трагедии в «Крокус Сити Холле».