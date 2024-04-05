Неподалеку от Нью-Йорка в США произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Сейсмические толчки произошли в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон в штате Нью-Джерси на глубине 10 км. Инцидент был зарегистрирован в 17:23 по мск. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

До этого в провинции Цинхай на северо-западе КНР произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Утром 3 апреля более 20 новых подземных толчков магнитудой от 3,4 до 6,5 было зафиксировано у восточного побережья Тайваня.

Глава Центрального метеорологического управления острова У Цзяньфу заявил, что землетрясение на Тайване стало самым мощным с 21 сентября 1999 года.

Ранее экономист назвал последствия землетрясения на Тайване.