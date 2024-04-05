Россиянина задержали за финансирование ВСУ

Жителя Иваново задержали за оказание финансовой помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По ее информации, задержанный перевел денежные средства на нужды украинской армии в целях покупки военного снаряжения. На мужчину завели уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена).

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, Октябрьский районный суд города заключил под стражу обвиняемого. Он пробудет под арестом до 1 июня.

В начале марта сотрудники ФСБ и МВД задержали жительницу Москвы по подозрению в оказании финансовой помощи украинской армии. В отношении нее возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК).

До этого ФСБ заявила о задержании по подозрению в госизмене жителя Кузбасса, который переводил деньги на нужды Вооруженных сил Украины.

Ранее в отношении жительницы Ижевска возбудили уголовное дело за участие в украинской организации.