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На Украине дети отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками

В Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Киеве трое детей попали в больницу с отравлением гуманитарным шоколадом, в котором были обнаружены наркотические вещества. Об этом сообщило агентство РБК-Украина, ссылаясь на киевскую больницу.

«В одном случае шоколад содержал каннабис, во втором — псилоцибицин», — сообщили в городской детской клинической больнице.

По словам врачей, двое детей попали в медучреждение 23 марта с признаками наркотического отравления. Один несовершеннолетний был направлен в реанимационное отделение. Родители пациентов рассказали, что накануне дети ели «гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки». Третий ребенок поступил 26 марта с отравлением псилоцибином. Он съел шоколад, который был подарен его отцу.

Киевская полиция расследует факт отравления сладостями.

До этого транспортная прокуратура Санкт-Петербурга предъявила обвинение 38-летнему гражданину Германии за контрабанду наркотиков в мармеладных конфетах. Мужчина был задержан в аэропорту Пулково в середине января. Таможенники нашли в его багаже шесть черно-коричневых желейных конфет. Как показала экспертиза, сладости содержали наркотическое средство тетрагидроканнабинол массой 0,034 грамма.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины получают наркотики из Германии.

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