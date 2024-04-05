Расследование покушения на губернатора Чибиса передадут в Москву

Расследование покушения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса передали в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, дело передадут по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Также в регион направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России.

Покушение на Андрея Чибиса произошло 4 апреля в городе Апатиты. На него напал мужчина с ножом и ранил в живот. Позже подозреваемого задержали — им оказался местный житель. Он сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.

После нападения на губернатора возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники СУ СК России по Мурманской области проводят следственные действия с задержанным по подозрению в нападении жителем Апатитов Александром Быдановым.

Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина заявила, что прогнозы о восстановлении Андрея Чибиса после нападения делать пока преждевременно. Также Сечкина рассказала, что глава Мурманской области сразу после нападения оставался в сознании и успел позвонить супруге.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении на мурманского губернатора мог быть лишен прав.