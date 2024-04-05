Россияне ответили, с какого возраста можно разрешать детям свободно использовать интернет

Почти половина (40%) россиян считают, что дети должны получать свободных доступ в интернет только в 14 лет, после получения паспорта, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,9 тыс. человек.

По мнению этой части респондентов, до этого возраста родители должны контролировать, сколько времени ребенок проводит в интернете, на какие сайты заходит и с кем общается. 30% опрошенных ответили, что такие ограничения должны быть до 18 лет, 25% — до 7-10 лет. Последние отметили, что интернет нужен детям в школе, поэтому они должны самостоятельно отвечать за свое поведение в сети.

Еще 4% участников опроса напомнили, что современным детям необходимо уметь пользоваться интернетом, поэтому они должны учиться делать это с трех-пяти лет. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое». Некоторые из них ответили, что не видят смысла в введении подобных ограничений для детей.

Ведущий менеджер продукта RuStore Алена Самарцева до этого говорила, что специальные программы, которые блокируют нежелательный контент в сети, а также устанавливают ограничения в операционной системе, помогут родителям защитить детей от взрослого контента в интернете.

Ранее сообщалось, что поиск в Google хотят сделать платным.