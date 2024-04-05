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Врачи сообщили, что состояние Чибиса после нападения тяжелое, но стабильное

Минздрав: состояние губернатора Чибиса после нападения тяжелое, но стабильное

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Павел Бедняков/РИА Новости

Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения оценивается как тяжелое, но стабильное. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя регионального минздрава.

Глава региона находится в палате интенсивной терапии, ему предоставлена вся необходимая медицинская помощь, включая проведение лапаротомии, ревизии и гемостаза.

Его состояние под постоянным наблюдением специалистов, отметили в ведомстве.

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса неизвестный напал с ножом и ранил его в живот после встречи с избирателями в Апатитах. Главе региона провели операцию. Нападавшего задержали на месте, он ранен в ногу. По предварительным данным, это местный житель, ранее привлекавшийся к административной ответственности, но не состоящий в ПНД, хотя в своих первоначальных показаниях он якобы называл мотивом нападения некий «голос в голове».

Сразу после нападения пострадавший оставался в сознании и смог даже сам дойти до машины, его сразу же доставили в Апатитско-Кировскую больницу, где провели операцию, которая длилась более часа. Пресс-служба губернатора сообщила, что угрозы его жизни нет.

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