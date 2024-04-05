Врачи сообщили, что состояние Чибиса после нападения тяжелое, но стабильное

Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения оценивается как тяжелое, но стабильное. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя регионального минздрава.

Глава региона находится в палате интенсивной терапии, ему предоставлена вся необходимая медицинская помощь, включая проведение лапаротомии, ревизии и гемостаза.

Его состояние под постоянным наблюдением специалистов, отметили в ведомстве.

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса неизвестный напал с ножом и ранил его в живот после встречи с избирателями в Апатитах. Главе региона провели операцию. Нападавшего задержали на месте, он ранен в ногу. По предварительным данным, это местный житель, ранее привлекавшийся к административной ответственности, но не состоящий в ПНД, хотя в своих первоначальных показаниях он якобы называл мотивом нападения некий «голос в голове».

Сразу после нападения пострадавший оставался в сознании и смог даже сам дойти до машины, его сразу же доставили в Апатитско-Кировскую больницу, где провели операцию, которая длилась более часа. Пресс-служба губернатора сообщила, что угрозы его жизни нет.

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