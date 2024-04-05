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Напавший на Чибиса мужчина уже привлекался к ответственности

РИА Новости: напавший на Чибиса уже привлекался за причинение вреда здоровью

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мужчина ранее привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Это житель Апатитов Александр Б. 1981 года рождения, работал на железной дороге в Апатитах, ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью», — сказал собеседник агентства.

В данный момент к Чибису направляется министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев вместе с дополнительной бригадой медиков. До этого врачи оценили состояние губернатора после нападения.

Инцидент произошел на выходе их здания ДК «Строитель» в Апатитах, где проходила встреча губернатора с местными жителями. После нападения чиновник самостоятельно дошел до автомобиля. В настоящее время он находится в городской больнице. Следственный комитет начал расследование происшествия.

Ранее врачи рассказали о везении Чибиса.

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