Напавший на Чибиса мужчина уже привлекался к ответственности

Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мужчина ранее привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Это житель Апатитов Александр Б. 1981 года рождения, работал на железной дороге в Апатитах, ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью», — сказал собеседник агентства.

В данный момент к Чибису направляется министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев вместе с дополнительной бригадой медиков. До этого врачи оценили состояние губернатора после нападения.

Инцидент произошел на выходе их здания ДК «Строитель» в Апатитах, где проходила встреча губернатора с местными жителями. После нападения чиновник самостоятельно дошел до автомобиля. В настоящее время он находится в городской больнице. Следственный комитет начал расследование происшествия.

Ранее врачи рассказали о везении Чибиса.