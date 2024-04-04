Еще три украинских дрона сбили над Курском

Еще три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Курском. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сбито еще три украинских беспилотника в небе над Курском», — отметил губернатор.

Он обратил внимание, что зафиксировали попадание в жилой дом в одном из садоводческих товариществ. Также возгорание произошло в двух домовладения в Курске. По словам Старовойта, во время атаки жители региона не пострадали.

Вечером в четверг, 4 апреля в Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Старовойт попросил жителей проявлять бдительность. Он уточнил, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Во вторник, 2 апреля, в Курске уже объявляли тревогу. Жителям региона губернатор рекомендовал следить за ситуацией и не выходить по возможности из дома.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.