Задержанного в Пулково немца обвинили в контрабанде наркотиков

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга предъявила обвинение 38-летнему гражданину Германии за контрабанду наркотических средств в мармеладных конфетах. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, 16 января текущего года мужчина прилетел из Гамбурга в Санкт-Петербург. В аэропорту Пулково таможенники обнаружили в багаже немца пакет, на котором был изображен лист каннабиса. Внутри находились шесть черно-коричневых желейных конфет. Как показала экспертиза, сладости содержали наркотическое средство тетрагидроканнабинол массой 0,034 грамма.

Пассажир рассказал, что прилетел к подруге по переписке, а конфеты купил в Германии и употреблял их во время перелетов, чтобы спокойно спать.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ. Материалы уголовного дела направлены в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Немцу грозит до семи лет лишения свободы.

До этого издание BILD писало, что немецких дипломатов не пускают к арестованному в Пулково немцу.