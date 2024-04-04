ВСУ атаковали дроном-камикадзе белгородское село

Украинские военные атаковали дроном-камикадзе населенный пункт в Шебекинском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — уточнил глава региона.

Он отметил, что в результате взрыва никто из местных жителей не пострадал. Но один из коммерческих объектов села получил незначительные повреждения фасада и кровли.

Накануне в Белгородской области ВСУ целый день наносили удары по одному поселку Красное Шебекинского городского округа.

До этого украинские военные атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Агро-Белогорье» — один из крупнейших агрокомплексов России, который находится в Белгородской области.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.