Безумные лидеры нынешних западных стран должны быть заменены на более здравомыслящих людей, которые смогут урегулировать украинский кризис и предотвратить движение мира к мировому конфликту. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен.

«Россия не является нашим врагом. Нынешние безумные лидеры коллективного Запада должны быть заменены здравомыслящими людьми, которые урегулируют украинский конфликт и положат конец быстрому движению к третьей мировой войне», — подчеркнул он.

1 июня американская газета Politico писала, что украинские и европейские чиновники намерены требовать от президента США Джо Байдена предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешение наносить удары по всей территории России.

Как отмечала газета, «фактически, это уже происходит», однако некоторые европейские лидеры стремятся достичь консенсуса с Вашингтоном, чтобы Киев получил соответствующие полномочия.

Ранее в МИД Венгрии раскритиковали идею разрешить Украине бить по РФ западным оружием.