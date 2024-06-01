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Оформление грузовиков временно остановлено в литовском пункте пропуска

В пункте пропуска «Мядининкай» временно остановлено оформление грузовиков

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В литовском пункте пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») временно прекращено оформление грузовиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

На въезд и выезд из Литвы фуры не будут оформляться с 6:00 до 18:00. Как заявили в Госпогранкомитете, причиной является технические работы, которые проводятся на территории этой прибалтийской республики. При этом оформление легкового транспорта и автобусов осуществляется в штатном режиме.

До этого власти Литвы прекратили взаимодействие с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Как сообщали в Госпогранкомитете Белоруссии, пограничные службы больше не будут сотрудничать для недопущения образования очередей на границе. Кроме того, с 16 февраля Литва закрыла погранпереход «Стасилай» для грузовых поездов из-за «повышенной угрозы национальной безопасности». В начале текущего года Вильнюс денонсировал договор о принципах приграничного сотрудничества.

Ранее Литва запретила ввоз тысяч наименований продуктов из РФ и Белоруссии.

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