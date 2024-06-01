Анчелотти назвали идеальным тренером для «Реала»

Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко, экс-игрок санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара», а также национальной сборной, в комментарии «Газете.Ru» назвал Карло Анчелотти тренером, идеально подходящим мадридскому «Реалу».

«Полностью согласен, что Анчелотти идеально подходит этому «Реалу». Вот взять те времена, когда он первый раз работал в клубе и у него помощником был Зидан. Как он создает этот микроклимат в команде! Многие игроки говорят, что на самом деле Анчелотти далеко не такой мягкий, как вы думаете. Он дает раскрываться футболистам, но в то же время у него строжайшая дисциплина. Мы видели игру с «Ман Сити» в Англии. И именно «Реал» в итоге вышел в финал. Анчелотти – это выдающийся тренер и психолог. Не слышал ни одного футболиста, чтобы кто-то про него высказался плохо. Он со всеми общается, со всеми разговаривает, он в курсе всех событий. Посмотрите, Лука Модрич не играет, но мы не видим негатива и каких-то жестов, хотя ему наверняка неприятно. Люди – звезды, но Карло держит команду», — считает Деменко.

Мадридский «Реал» под руководством Анчелотти за два прихода тренера в клуб выиграл две Лиги чемпионов, два чемпионата, два Кубка и два Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА и два Клубных чемпионата мира. В финале Лиги чемпионов в текущем сезоне мадридцы встрется с немецкой «Боруссией» из Дортмунда.

Ранее сообщалось о том, что основной игрок «Реала» не сыграет в финале Лиги чемпионов из-за травмы.