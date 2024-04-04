Женщине пригрозили арестом за то, что она год не возвращала книгу в библиотеку

В США мать пятерых детей едва не посадили в тюрьму за то, что она больше года не возвращала книгу в библиотеку, пишет Mirror.

Как рассказала Кейли Морган из Техаса, год назад она взяла в библиотеке пять книг и вернула все, кроме одной. Она забыла про свой долг, пока в начале апреля не пошла продлевать свои водительские права. Полицейский отказал ей в выдаче документов, сообщив, что на ее имя был выписан ордер на арест.

«Я была в шоке», — вспоминает американка.

Кроме того, Кейли получила штраф в размере $570 за просроченную сдачу книги. Судья, назначавший штраф, сообщил Морган, что ордер на ее арест остается в силе, пока она не погасит задолженность. А если американку поймают за рулем автомобиля, она будет немедленно арестована.

«Они арестуют меня на глазах моих детей», — возмутилась женщина.

Кейли удалось собрать нужную сумму на оплату штрафа. Теперь она планирует нанять адвоката, который поможет ей оспорить ордер на арест и «очистить досье».

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