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В павильоне Сбера на ВДНХ стартовала Неделя здоровья и долголетия

Гостям павильона Сбера на ВДНХ расскажут, как заботиться о здоровье

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Shutterstock

В павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ стартовала Неделя здоровья и долголетия, приуроченная ко Всемирному дню здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В лектории Сбера проходят лекции, мастер-классы и семинары. Посетителям рассказывают, как построить персонализированную стратегию управления здоровьем, развивать эмоциональный интеллект и личную эффективность, сохранять когнитивное здоровье и правильно принимать лекарства.

Также гости могут узнать, как стать донором костного мозга, предотвратить кариес у детей, проводить каникулы с пользой и так далее.

Кроме того, врачи СберЗдоровья подготовили лекции о профилактике и лечении сезонной аллергии, поддержании красоты и здоровья кожи и волос, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и занятиях спортом без вреда для здоровья, а также о телемедицине, правильном питании детей и их поддержки во время экзаменов.

В свою очередь специалисты СберСтрахования проведут лекцию «Время для себя». Эксперты расскажут о значении превентивной медицины и объяснят, какую помощь можно получить, если обнаружатся серьезные проблемы со здоровьем.

В детской зоне пройдут интерактивы для всей семьи. Аниматоры будут создавать с детьми открытки и лепить из пластилина, а в зале будет звучать классическая музыка. Для маленьких гостей подготовили тематические раскраски из экобумаги, головоломки, развивающие настольные игры, мастер-классы по созданию букетов из овощей и мини-подушек с травами.

Неделя здоровья и долголетия продлится в павильоне Сбера на ВДНХ до 7 апреля, когда отмечается Всемирный день здоровья.

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