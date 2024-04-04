Экс-сотруднику оборонки из Омска вынесли приговор за госизмену

Жителя Омска, который работал на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК), приговорили к 12 годам колонии строгого режима за госизмену и шпионаж в пользу Германии. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Омской области.

Суд установил, что в 2022 году мужчина собрал сведения, которые составляли государственную тайну в военной области, и пытался связаться с представителем иностранного государства для их передачи. В обмен он хотел помощь с выездом с семьей на постоянное место жительства в ФРГ.

Мужчину задержали в июне 2023 года. У него нашли и изъяли средства связи, флеш-накопитель с координатами одной из войсковых частей города Омска, сведениями о руководящем составе военной организации, а также файл с печатными документами и фотографиями для оформления шенгенской визы.

В итоге на мужчину возбудили уголовное дело по статье «государственная измена». Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.

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