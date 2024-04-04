Отделка стен «Крокуса» могла способствовать распространению огня

Отделочные материалы на стенах зрительного зала «Крокус Сити Холла» могли способствовать распространению огня после устроенного террористами поджога. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства из правоохранительных органов заявил, что, по предварительной информации, стены зала «Крокус Сити Холла» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать быстрому распространению огня.

Кроме того, при горении они обладают высокой токсичностью и выделяют большое количество ядовитого дыма.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не допустит неточностей при расследовании теракта в «Крокусе».

Ранее Шойгу заявил министру обороны Франции, что виновные в теракте в «Крокусе» будут наказаны.