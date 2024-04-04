Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отделка стен «Крокуса» могла способствовать распространению огня

ТАСС: стены «Крокуса» были отделаны горючими токсичными материалами

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Отделочные материалы на стенах зрительного зала «Крокус Сити Холла» могли способствовать распространению огня после устроенного террористами поджога. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства из правоохранительных органов заявил, что, по предварительной информации, стены зала «Крокус Сити Холла» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать быстрому распространению огня.

Кроме того, при горении они обладают высокой токсичностью и выделяют большое количество ядовитого дыма.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не допустит неточностей при расследовании теракта в «Крокусе».

Ранее Шойгу заявил министру обороны Франции, что виновные в теракте в «Крокусе» будут наказаны.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами