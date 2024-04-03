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В деле о торговле детьми в Москве появилась еще одна обвиняемая

В Москве суд арестовал новую фигурантку дела о торговле детьми

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Depositphotos

В Москве арестовали еще одну фигурантку дела о торговле людьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Под стражей Марьят Желихажева пробудет до 16 апреля текущего года. По версии правоохранителей, безработная женщина принимала участие в торговле людьми.

Желихажева, как и еще несколько женщин, стали фигурантками процесса о продаже младенцев. Уголовное дело возбудили после того, как правоохранители обратили внимание на 47-летнюю Юлию Логинову, которая воспитывает 15 детей.

В соответствии с документами, после 2015 года у женщины родились пятеро детей. Однако в 2010 году она сделала операцию, после которой она не могла иметь детей. Как полагают в правоохранительных органах, россиянка предоставила ЗАГСу заведомо ложные данные.

Двоих детей, предположительно, родила одна из фигуранток. После этого Логинова зарегистрировала их как своих.

Ранее во Владимирской области трое людей похитили юношу и избили битами.

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