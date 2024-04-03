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Во Франции заявили, что у них нет данных о связи Украины и теракта в «Крокус Сити Холле»

Лекорню: Франция не располагает данными о связи теракта в «Крокусе» с Украиной

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Michel Euler/AP

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в разговоре с главой минобороны России Сергеем Шойгу заявил, что Париж не располагает данными о связи Киева и теракта в подмосковном концертном хале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское оборонное ведомство.

»[Лекорню] подтвердил, что Франция не располагает никакой информацией, которая позволит установить связь между этим терактом и Украиной», — говорится в сообщении Минобороны Франции.

До этого Лекорню в разговоре с Шойгу осудил теракт в «Крокусе». Министры обороны двух стран провели телефонный разговор. В числе прочего они обсудили теракт в концертном зале. Французский министр обороны выразил солидарность с семьями, потерявшими близких.

Также группа «Пикник» в своем Telegram-канале анонсировала новую дату проведения мартовского концерта, который не состоялся в Москве из-за террористической атаки.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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