Пожар на заводе полимерных изделий в Ростовской области потушили

Спасатели потушили пожар на предприятии «Алеко-полимеры» в Азове Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В 17:34 мск — полная ликвидация», — уточнили в сообщении.

В ведомстве отметили, что днем в среду, 3 апреля, сотрудники МЧС России тушили пожар на заводе полимерных изделий, где загорелись деревянные поддоны. Возгорание произошло на открытой площадке в переулке Некрасова, 47.

На месте работали 15 спасателей на четыре машины. В 15:53 пожар удалось локализовать, в 16:03 — ликвидировать открытое горение.

До этого стало известно, что огонь охватил площадь в 250 квадратных метров.

До этого на энергоподстанции в Подольске произошло возгорание, в части города пропало электричество. По предварительным данным, из строя вышел масляный выключатель.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.