Россиянам рассказали, опасен ли клещ, не успевший укусить

Если клеща удалось обнаружить до того, как он успел укусить, его нужно немедленно стряхнуть. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на экспертов. Подчеркивается, что не присосавшееся насекомое не несет никакой опасности, поскольку не успело занести инфекцию.

Если клещ все же присосался, специалисты советуют убрать его как можно раньше. В идеале — в ближайшей больнице или травмпункте.

Если до медпункта далеко, рекомендуется аккуратно извлечь насекомое, чтобы не раздавить его и не оборвать хоботок. Сделать это можно пинцетом или, обмотав пальцы марлей. Место укуса нужно обработать 5% йодом или 70% спиртом.

Клеща необходимо сохранить, положив в небольшую емкость, и отнести в медицинское учреждения для анализа. Показаться врачу нужно и пострадавшему, чтобы специалист мог убедиться в правильности извлечения паразита и в отсутствии инфекции.

Научный сотрудник биологического факультета МГУ им. Ломоносова Вадим Марьинский до этого отмечал, что самым эффективным средством для защиты от клещей являются репелленты, которые отпугивают их.

По его словам, этим веществом необходимо обработать все тело, однако особое внимание следует уделить низу. При этом проходить вакцинацию от клещевого энцефалита необязательно, потому что они могут переносить и другие заболевания, добавил эксперт.

Ранее биолог предупредил о пробуждении клещей в Московском регионе.