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Собаки нанесли ущерб автомобилю на $3000, пытаясь поймать кошку

Inside Edition: в США 2 питбуля хотели поймать кошку и нанесли автомобилю ущерб на $3000

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KKTV

В США собаки нанесли ущерб автомобилю на $3000, пытаясь поймать кошку, пишет Inside Edition. По словам владелицы машины, эта ситуация веселит и печалит ее одновременно.

Как пишут СМИ, посреди ночи два питбуля из Флориды окружили внедорожник Кристи Барр, под которым спряталась кошка. Собаки, пытаясь ее достать, начали грызть колеса и обшивку машины, разорвав крыло автомобиля.

«Они грызли так сильно, что моя машина двигалась с места», — рассказала женщина.

По словам американки, примерная стоимость ремонта обойдется ей примерно в $3000. Кристи добавила, что ей никто не поверил, когда она рассказала, откуда взялись вмятины на транспортном средстве.

«Никто не верит, что собаки способны на такое», — добавила она.

Ранее жительница США рассказала, что спит в клетке и идентифицирует себя как собаку.

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