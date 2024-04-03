После обвала шахты арестован главный инженер рудника «Пионер»

Благовещенский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста Денису Черникову, главному инженеру рудника «Пионер» в Амурской области, где произошел обвал шахты. Об этом сообщает РИА Новости.

Он обвиняется в нарушении требований безопасности при ведении работ на руднике.

Сторона защиты настаивала на домашнем аресте и готова была внести залог 20 млн рублей.

3 апреля под стражу заключили заместителя начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора.

1 апреля спасательную операцию на руднике окончательно остановили, 13 человек остались под завалами. Такое решение было принято из-за риска повторного обрушения горной массы и затопления в подземных выработках. За время операции пробурили пять скважин к местам, где могли находиться люди, — подземные выработки оказались затоплены горной массой, глиной, льдом и водой.

Ранее в Свердловской области трое шахтеров провалились в шахту.