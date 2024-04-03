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Украину сравнили с пациентом, привязанным к капельнице

Генерал Тимков заявил, что Киев отчаянно нуждается в дополнительной помощи

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Reuters

Высокопоставленный сотрудник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины бригадный генерал Дмитрий Тимков сравнил страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения, отчаянно нуждающимся в дополнительной помощи. Его слова приводит Guardian.

«Мы привязаны к капельнице. У нас достаточно лекарств, чтобы остаться в живых. Но если Запад хочет, чтобы мы победили, нам нужно полное лечение. В противном случае мы падем», — заявил генерал.

2 апреля стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен предложить создать фонд на €100 млрд для оплаты поставок оружия Украине. По данным Bloomberg, инициативу должны одобрить 32 члена Североатлантического альянса.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал остановить финансирование Украины со стороны Еврпоейского союза (ЕС), поскольку такое развитие событий разоряет Францию.

В конце марта министра обороны Великобритании Гранта Шэппса обвинили в жульничестве ради выделения помощи Украине.

Ранее Зеленского назвали фриком и обвинили в развале Украины.

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