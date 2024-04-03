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Аэропорт на японской Окинаве прекратил прием и вылет рейсов после землетрясений

На Окинаве закрыли аэропорт после землетрясений у Тайваня

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Hiro Komae/AP

Аэропорт Наха на южном японском острове Окинава временно приостановил прием и отправку самолетов из-за объявленной угрозы цунами после сильных землетрясений у побережья Тайваня. Об этом сообщает агентство Киодо.

Все находившиеся в терминале люди были эвакуированы на третий этаж здания.

Утром среды у восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. Согласно данным Главного метеорологического агентства Японии, самое сильное из них имело магнитуду 7,5. Затем последовали землетрясения с магнитудами 6,6 и 6,3.

На видеозаписях, распространяемых пользователями в соцсетях, показаны некоторые здания на Тайване с повреждениями: одни наклонились, другие — частично разрушены.

Также толчки чувствовались в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения на островах Окинава, Мияко и островной группе Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские эксперты предупреждают, что высота приливной волны может достичь 3 метров.

По данным телеканала NHK, приливная волна высотой 30 сантиметров достигла острова Ёнагуни в 09:18 по японскому времени (03:18 по московскому времени). В 09:32 (03:32) небольшая волна достигла порта Исигаки на одноименном острове. В 10:03 (04:03) была зафиксирована небольшая волна на острове Мияко.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Правительство Японии создало оперативный штаб для сбора и анализа информации после сильных землетрясений у побережья Тайваня и объявленной угрозы цунами для южных японских островов.

Ранее в Греции произошло мощное землетрясение.

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