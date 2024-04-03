В Японии произошло мощное землетрясение

Мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в юго-западном направлении от японского острова Окинава. Об этом сообщаетТАСС.

Отмечается, что для островов Японии объявлена угроза цунами высотой до трех метров. При этом до островов Миякодзима и Яэяма по прогнозам волна должна была дойти в 03:10 по московскому времени, но данных пока нет. До Окинавы волна может добраться к 04:00 по московскому времени.

До этого сообщалось, что на севере главного японского острова Хонсю зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1, угрозы цунами нет. Эпицентр сейсмического явления находился в префектуре Иватэ, очаг залегал на глубине 71 км. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало. Подземные толчки можно было ощутить в префектурах Акита, Аомори, Мияги, Фукусима, Ямагата и на Хоккайдо.

1 апреля МЧС Казахстана сообщало, что специалисты казахстанских сейсмических станций зафиксировали землетрясение в Жамбылской области республики. Толчки были зарегистрированы около 11:14 (09:14 мск) с эпицентром в 308 км к западу от города Алма-Ата.

Ранее в Греции произошло мощное землетрясение.