Новые хозяева вернули пса из-за его размера в приют через полчаса после усыновления

В США собаку вернули в приют через 30 минут после усыновления, потому что она оказалась «слишком большой». Историю пса по кличке С'Морс рассказывает The Dodo.

Долгое время С'Морс жил в приюте в районе Сан-Франциско и наконец дождался усыновления. Однако уже через полчаса после того, как новые хозяева забрали пса, он вернулся обратно.

«Причина, по которой его вернули, была слишком абсурдной...С'Морс определенно не вырос в размерах (или весе) с того момента, как он покинул приют, до того, как его вернули», — уверена активистка Сара Мейчес, помогающая животным.

По ее словам, пес выглядел очень подавленным, и никто из сотрудников приюта не хотел, чтобы он провел еще хоть одну минуту в своей клетке.

«В течение нескольких часов у нас появилась замечательная приемная семья, которая предложила открыть свое сердце и дом, чтобы помочь ему. С'Морс очень умный, счастливый, общительный и любопытный. Он любит дрессировку и освоение новых навыков, походы, а также обниматься. Этот красивый мальчик любит быть частью праздника и быть рядом с вами — на работе или на тренировке, готовить, чистить зубы или обниматься на диване», — описывает характер пса Мейчес.

Известно, тот С'Морс быстро освоился в новой семье и вскоре стал ее полноценным членом. И сейчас его домашние не понимают, почему первая приемная семья отказалась от этой собаки.

Ранее железнодорожники спасли кошку, которую неизвестный бросил в завязанном пакете в электричке.