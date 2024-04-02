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В Подмосковье медиков подозревают в организации нелегального канала миграции

Mash: в Подмосковье врачи ввезли в РФ украинцев, подделав приглашения на лечение

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Пресс-служба ФСБ России

Врачи из Подмосковья помогли гражданам Украины незаконно мигрировать в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, врачи из Каширы решили использовать служебное положение. Они оформляли фиктивные приглашения на лечение от имени клиники и отправляли некоторым гражданам соседнего государства.

С помощью такой схемы в РФ попали около десяти украинцев. Известно, что некоторые из них до сих пор живут в России и уже смогли получить гражданство. За свои услуги врачи заработали до 300 тысяч рублей.

В отношении медиков возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Закон предусматривает до семи лет лишения свободы за подобные преступления.

До этого под Брянском задержали мужчину, которого подозревают в организации незаконного канала миграции. По версии правоохранителей, россиянину удалось перевести на территорию России четверых украинцев. На данный момент проходит следствие по делу мужчины.

Ранее в Подмосковье сотрудницы полиции оформили регистрацию для более чем 1500 нелегальных мигрантов.

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