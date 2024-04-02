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В Харькове переименовали 18 связанных с Россией топонимов

«Общественное»: в Харькове переименовали 18 топонимов, которые связаны с Россией

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Евгений Малолетка/AP

Власти украинского города Харьков переименовали 18 топонимов, названия которых были связаны с Россией и СССР. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Харькове переименовали 18 топонимов. Соответствующее распоряжение подписал глава города Харькова Игорь Терехов», — говорится в сообщении.

По информации канала, въезд Тринклера, получивший название в честь русского и советского ученого и изобретателя Густава Тринклера, переименован во въезд Джуса – такой позывной был у украинского пилота. Улицу имени Героя СССР Ивана Бакулина переименовали в честь экс-замминистра МВД Украины Евгения Енина. Названный в честь Алтайского края переулок получил название Ветреного. Беломорская улица переименована в Финскую, Владивостокская — в Шведскую.

В марте комитет Верховной рады по вопросам местного самоуправления выступил с предложением переименовать село Надеждовка в Одесской области на юге Украины в Шампань.

В феврале Эмине Джапарова, занимавшая на тот момент должность замминистра иностранных дел Украины, призналась, что мечтает «переименовать» города Крыма.

Ранее в Литве предложили переименовать Русскую улицу в честь наемника.

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