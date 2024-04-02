В МВД отметили снижение числа участников несанкционированных акций

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил на коллегии МВД, что в 2023 году в РФ снизилось количество людей, присутствовавших на несанкционированных акциях. Слова министра приводит РИА Новости.

«Стоит отметить, что число участников несогласованных акций в прошлом году заметно снизилось», — сказал глава МВД.

По словам Колокольцева, МВД проводит комплексную работу по предотвращению незаконных мероприятий: ведет наблюдение за подозрительными ресурсами и способствует их блокировке, проводит разъяснительную работу, а также привлекает к ответственности нарушителей.

До этого президент России Владимир Путин на коллегии МВД заявил, что в Россию должны приезжать те, кто уважает ее традиции и историю. Это должно быть главным принципом. По его словам, прежде всего необходимо обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие.

Ранее Путин призвал силовиков уделить внимание пресечению наркоторговли.