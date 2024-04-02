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Колокольцев заявил, что МВД удалось сохранить контроль за ситуацией внутри России

Колокольцев: МВД смогло сохранить контроль над ситуацией внутри РФ

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Глава МВД Владимир Колокольцев в ходе расширенной коллегии министерства заявил, что силовикам удалось сохранить контроль над ситуацией внутри России, несмотря на попытки Запада создать напряжение. Об этом сообщает ТАСС.

«Продолжались преступные действия украинского режима, попытки коллективного Запада создать напряженность внутри России. <...> Нам удалось сохранить контроль над оперативной обстановкой и состоянием правопорядка, а по ряду направлений повысить эффективность служебной деятельности», — поделился Колокольцев.

До этого Колокольцев говорил, что на фоне проведения Специальной военной операции в России существуют риски нелегального ввоза оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Глава МВД России подчеркнул, что необходимо наращивать усилия по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Ранее Патрушев говорил, что США нужна хотя бы часть Украины как антироссийской территории.

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