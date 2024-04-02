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Беременная женщина и дети пострадали в результате ДТП на МКАД

«360»: беременная женщина и двое детей пострадали в результате ДТП на МКАД

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В аварии, которая произошла на 73-м километре МКАД в ночь на 2 апреля в московском районе Северное Тушино, пострадали двое детей и беременная женщина. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, ночью на внутренней стороне магистрали столкнулись две машины ВАЗ 2114 и Skoda, в результате были перекрыты четыре полосы из пяти. На место вызвали сотрудников экстренных служб, которые деблокировали детей двух и пяти лет и отправили их в ДГКБ имени З. А. Башляевой. Беременную пассажирку одного из автомобилей доставили в ГКБ имени С. С. Юдина с черепно-мозговой травмой и переломом челюсти. Источник уточнил, что в эвакуации пострадавших участвовал вертолет Московского авиационного центра.

В московском Дептрансе уточнили, что ДТП произошло перед развязкой с улицей Свободы, к утра проезд был освобожден.

25 марта Дептранс сообщал, что на 45-м километре МКАД, в районе развязки с Киевским шоссе в Москве загорелся автомобиль. В ведомстве отметили, что грузовик столкнулся с другим средством передвижения, после чего его охватил огонь.

Ранее сообщалось, что в России число ДТП снизилось на треть.

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