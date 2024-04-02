Украинские диверсанты попытались пронести в Россию взрывчатку в иконах

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) при содействии Федеральной таможенной службы (ФТС) пресекли ввоз в Россию из Украины через страны Европейского союза взрывчатки в православных иконах и церковной утвари. Об этом говорится в сообщении ФСБ, передает РИА Новости.

Злоумышленники следовали по маршруту: Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва —Латвия — Россия.

Отмечается, что запрятанная в иконы взрывчатка была обнаружена силовиками при досмотре машины на пункте пропуска «Убылинка» (Псковская область, латвийско-российский участок госграницы). Речь идет о 27 самодельных взрывных устройствах. Также в святынях были запрятаны 70 кг пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

Задержали одного человека, «причастного к совершению преступления». По словам задержанного, груз с взрывчаткой везли в Москву.

В ФСБ заявили, что все организаторы и причастные к преступлению лица, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.