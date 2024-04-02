Первые иксодовые клещи появились в парках Москвы

Первые клещи появились на природных территориях Москвы из-за теплой погоды, предупредил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин. Об этом сообщает РИА Новости.

«С наступлением теплой погоды на природных территориях Москвы появились первые клещи. Хотя пока не идет речи о массовом выходе этих членистоногих, рекомендуем соблюдать меры предосторожности», — подчеркнул Кунафин. Он добавил, что тем не менее укуса даже одного клеща может быть достаточно, чтобы заразиться быстро опасным заболеванием.

По его словам, наилучшей профилактикой укусов является правильный выбор одежды и применение репеллентов.

«Рекомендуется надевать облегающую закрытую одежду из плотных материалов, кофту с длинными рукавами и брюки. Не забудьте головной убор: клещам сложнее обнаружиться в волосах», — рассказал эксперт. По его словам, также желательно, чтобы шея также была защищена. Кунафин уточнил, что искодовые клещи ползут вверх, они не прыгают сверху, но могут упасть. Предпочтительнее выбирать светлую однотонную одежду — на ней легче заметить клеща, дал еще один совет специалист.

Также Кунафин отметил, что обувь должна быть высокой. Если человек в ботинках, то рекомендуется заправить брюки в высокие носки, чтобы клещам было сложнее проникнуть под одежду.

«После прогулки обязательно осмотрите себя, детей и домашних животных», — резюмировал Кунафин.

До этого врач-аллерголог, иммунолог Юлия Юнкерова рассказала, что клещевой энцефалит может привести к расстройствам психики и нервной системы, а также параличу.

Ранее были названы симптомы опасной болезни, которую переносят клещи.