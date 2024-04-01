В Казахстане спецслужбы задержали подозреваемого в подготовке теракта

Спецслужба Казахстана задержала подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Комитет национальной безопасности республики.

Местного жителя задержали в городе Актау. В ведомстве уточнили, что он исповедует радикальную религиозную идеологию. Мужчину подозревают в подготовке террористического акта.

«В ходе обыска по месту его проживания изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами», — отметили в сообщении.

Кроме того, правоохранители обнаружили и другие вещественные доказательства. В спецслужбе отметили, что задержанный ранее был судим за другое преступление.

В конце марта в Казахстане активиста задержали за оскорбление российского президента Владимира Путина. Активист «Языковых патрулей» Диас Кузаиров с нецензурным высказыванием выступил в прямом эфире. Сам он вину не признал, подчеркивая, что использовал не бранное выражение, а созвучное с ним казахское слово.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.