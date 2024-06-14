В Белгородской области объявлена ракетная опасность

В городе Белгороде и Белгородском районе Белгородской области объявлена ракетная опасность утром 14 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности»», — написал чиновник.

Других подробностей он не привел.

Незадолго до этого Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 14 июня российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Ростовской областью, два дрона — над территорией Белгородской области, еще два — над Волгоградской, шесть БПЛА — над Воронежской, шесть — над Курской, еще один беспилотник — над Республикой Крым.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.