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Политолог раскрыл, кто может сменить Зеленского на посту президента Украины

Политолог Дудчак заявил, что Ермак может стать следующим президентом Украины

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Gleb Garanich/Reuters

Политолог Александр Дудчак заявил, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак может сменить Владимира Зеленского на посту главы государства, поскольку его влияние внутри страны возрастает и он является одной из ключевых фигур в политической жизни республики. Его слова приводит РИА Новости.

«С учетом того, что даже на Западе теперь сомневаются в легитимности Зеленского, Ермак вполне может представлять для него угрозу. Ермак — одна из ключевых фигур в украинской системе власти, и ранее он претендовал как минимум на пост премьер-министра», — заявил Дудчак.

По его словам, действующий глава государства не представляет для Запада никакой ценности.

До этого британская газета The Times писала, что на Украине чиновники все больше обеспокоены тем, что Владимир Зеленский полагается на главу его офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. Отмечается, что глава офиса полностью контролирует доступ к Зеленскому. Послы стран «Большой семерки» (G7), которые недавно хотели встретиться с Зеленским, провели в итоге встречу с Ермаком.

Ранее Блинкен рассказал, когда состоятся выборы президента на Украине.

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