ФСБ задержала в Ижевске диверсанта

В Ижевске сотрудники ФСБ задержали местного жителя при попытке поджечь объект транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Фигурант был задержан сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике при закладке в тайник емкостей с зажигательной смесью, приготовленных им для совершения диверсионного акта», — сказано в сообщении.

Отмечается, что он это сделал по заданию «представителя украинской террористической организации».

В отношении мужчины возбуждены дела по статьям «Пособничество диверсионной деятельности» и «Государственная измена», он заключен под стражу.

До этого сообщалось, что суд вынес приговор жителю Томской области, которого подозревали в диверсии на железной дороге. Инцидент произошел на участке пути между станциями Томск-1 и Томск-2. По версии следствия, 17-летний юноша поджог опору контактной сети. Соответствующее задание он получил от неизвестного в интернете. Предлагал ли куратор за это действие вознаграждение, не уточняется.

Ранее бармену из Истры дали 25 лет за поджог релейного шкафа на железной дороге.