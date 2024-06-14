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В Австралии двух офицеров полиции обвинили в нападении на 92-летнего мужчину

Двух австралийских полицейских обвинили в избиении 92-летнего мужчины

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Richard Wainwright/Reuters

В Австралии двух полицейских обвинили в нанесении побоев 92-летнему мужчине, жена которого пожаловалась на домашнее насилие с его стороны. Об этом сообщает The Guardian.

Предполагаемое нападение произошло в январе этого года в доме пострадавшего на юго-западе Сиднея после того, как жена хозяина дважды позвонила в экстренные службы. Женщина, предположительно, страдает слабоумием, и, по словам комиссара полиции Нового Южного Уэльса Карен Вебб, сложно сказать, пострадала ли она от домашнего насилия на самом деле.

Кроме того, Вебб утверждает, что пожилой человек получил травмы, когда двое офицеров надели на него наручники. В итоге пенсионера доставили в больницу со сломанным локтем и сильными ушибами головы и рук.

После внутреннего расследования обоим офицерам, которые задерживали подозреваемого, были предъявлены обвинения в нападении с причинением тяжких телесных повреждений. Оба полицейских были отстранены от работы с сохранением зарплаты.

Ранее волгоградец, подходивший под описание вора, пострадал от побоев сотрудников полиции.

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