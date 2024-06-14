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В Европе обеспокоились последствиями санкций против Мосбиржи

Депутат бундестага Котре: санкции против Мосбиржи нанесут ущерб ФРГ и Евросоюзу

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил о необходимости отмены санкций против Мосбиржи, поскольку рестрикции нанесут ущерб экономике Германии и других европейских стран. Его слова приводят «Известия».

Парламентарий подчеркнул, что если Мосбиржа будет отрезана от евро, то ведение финансовой деятельности для компаний из Европейского союза станет еще более проблематичным. Таким образом, Соединенным Штатам удастся нажиться на сделках с политическим объединением, считает Котре.

По его словам, проводимая Вашингтоном санкционная политика вредит Европе, поскольку вытесняет местные компании с рынка.

«Санкции должны быть отменены. Любое другое развитие событий нанесет ущерб именно Германии и Европе. Но нынешнее правительство этого не понимает», — заявил депутат бундестага.

12 июня Минфин США сообщил, что ввел санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра, который выступает посредником в сделках с валютой на площадке. НКЦ входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария (НРД).

Позднее Мосбиржа заявила, что с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Подчеркивалось, что биржа «обладает всем необходимым инструментарием», чтобы обеспечить бесперебойность торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров.

Ранее в Кремле заявили, что ЦБ в состоянии обеспечить стабильность после новых санкций.

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