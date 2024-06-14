Отца Филиппа Киркорова обманули на 3,5 млн рублей

Певец Бедрос Киркоров написал заявление в полицию на бизнесмена, поскольку артист не смог вернуть долг в размере 3,5 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отец поп-звезды требует привлечь бизнесмена по статье «Мошенничество». Адвокат Киркорова-старшего Олег Кулагин рассказал каналу, что некий Санасар Басенцян «втерся в доверие» к артисту, получил деньги и скрылся. Он познакомился со знаменитостью за несколько месяцев до того, как попросил взаймы. Мужчина рассказал, что он успешный бизнесмен, часто звал Киркорова-старшего в рестораны и регулярно созванивался.

В июне 2023 года Басенцян взял в долг под расписку у Бедроса Киркорова, пообещав вернуть сумму до октября. Однако в марте мужчину признали банкротом. Выяснилось, что у него нет никакого имущества, а также банковских счетов. Адвокат считает, что бизнесмен и не планировал отдавать задолженность. По словам Кулагина, в действиях Басенцяна есть все признаки спланированного мошенничества.

Недавно Бедрос Киркоров признался, что новая сиделка Татьяна помогла ему встать на ноги. По его словам, женщина мотивирует ежедневно заниматься тренировками, гимнастикой и поддерживает моральный дух певца.

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