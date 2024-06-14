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В ДНР рассказали о тяжелом положении украинских войск в Карловке

Советник главы ДНР Кимаковский: солдаты ВСУ попали в огневой мешок в Карловке

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Reuters

Украинские военнослужащие попали в «огневой мешок» в населенном пункте Карловка, расположенном на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление советника главы региона Игоря Кимаковского.

По его словам, в настоящее время в селе Карловка сложилась не лучшая ситуация для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В юго-восточной части [населенного пункта] противник оказался в огневом мешке», — пояснил Кимаковский.

Советник главы ДНР добавил, что к северу от Карловки наблюдается аналогичная картина. Речь идет о положении украинских солдат, находящихся в районе села Невельское.

13 июня депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий заявил, что российские военнослужащие взяли под свой контроль 70% территории города Часова Яра. Населенный пункт находится в ДНР.

Как сказал парламентарий, недавно бойцы Вооруженных сил РФ обошли город Часов Яр с западной стороны и перекрыли пути подвоза снарядов с продовольствием для украинских формирований. Сейчас оставшиеся в населенном пункте солдаты ВСУ пытаются прорваться к лесу, уточнил законодатель.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили о тяжелой ситуации на Краматорском направлении.

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