Экс-сотрудника Росреестра задержали по делу о взятках на 25 млн рублей

В Москве полиция задержала бывшего начальника одного из отделов управления Росреестра Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), которого подозревают во взяточничестве и отмывании денег. Подробности сообщил Следственный комитет.

Следствие считает, что с января 2016 по декабря 2019 года задержанный вместе с другими представителями руководства регионального Росреестра и директором филиала кадастровой палаты получил около двух десятков взяток на общую сумму свыше 25 млн рублей. Деньги обвиняемым давали за низкую оценку недвижимости.

Вышеуказанный мужчина скрылся от следствия в 2023 году. 10 июня 2024-го его обнаружили в российской столице благодаря системе распознавания лиц, после чего задержали и отвезли в Салехард, где заключили под стражу. Расследование дела продолжается.

До этого сообщалось, что суд в Москве выпустил из СИЗО двух обвиняемых в мошенничестве сотрудников СКР.

Ранее в Балашихинский суд поступило дело о рекордной в истории современной России взятке.