В России появился автономный робот-гуманоид с ИИ вместо мозга для работы на складе

В Московском физико-техническом институте создали человекоподобного робота, который под управлением ИИ может работать среди людей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ.

Группа разработчиков МФТИ создала электронную библиотеку, где собраны различные модели роботов, которые максимально адаптированы к работе в человекоориентированной среде. Пока изготовлен только один из роботов. В настоящее время на производственной площадке МФТИ параллельно идет сборка еще одной оптимизированной модели перспективного гуманоидного робота.

Машина имеет систему компьютерного зрения — с помощью видеоданных робот способен строить карту и ориентироваться в пространстве. Также сейчас ведется тестирование голосового ассистента для общения с людьми. Переделывать пространство офиса, склада или заводского цеха специально под такого робота не потребуется — машина способна «встраиваться» в уже существующие с участием людей производственные и технологические процессы.

Ученые смогут обучить поведенческий интеллект робота, например, работать курьером или сборщиком на складе для онлайн-заказов. Антропоморфный робот способен взять на себя выполнение рутинных задач. Он способен поднимать тяжести, снимать товары с полок и помещать их в контейнеры, спускаться с грузами по лестнице.

«Сейчас крупные производители BMW, Mercedes и представители цифрового ритейла, в частности, Amazon, делают первые тесты с человекоподобными роботами у себя на конвейере и на складах. Им это нужно не только для того, чтобы закрыть дефицит рабочей силы, но и для сбора массива данных для дальнейшего обучения нейросетей более сложным задачам. Именно нейросети должны будут стать универсальным мозгом для роботов. На цифровом полигоне МФТИ мы тоже исследуем различные конструкции роботов, шагающих платформ и модернизируем управление ими на алгоритмах ИИ», — рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией волновых процессов и систем управления Центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ Роман Горбачев.

Ранее в МАИ спроектировали первый БПЛА с возможностью быстрой водородной заправки.