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Украинский дрон влетел в жилой дом в Новой Каховке

Украинский дрон попал в жилой дом в Новой Каховке, пострадавших нет

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотником повредили жилой дом в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщила горадминистрация в своем Telegram-канале.

«Украинские боевики нанесли удар дроном по жилому дому в Новой Каховке», — отметили в сообщении.

В администрации подчеркнули, что жертв и пострадавших нет. В квартирах на верхних этажах БПЛА повредил остекление, стены и вещи жителей.

В минувшую субботу, 30 марта, ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке. Отмечается, что артиллерийский удар пришелся по домам мирных жителей в районе улицы Пионерской. Одно из строений загорелось. Пожар оперативно ликвидировали спасатели, обошлось без пострадавших.

До этого украинские военные атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области при помощи беспилотника со взрывчаткой.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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