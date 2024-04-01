В Ленобласти гулявший без хозяина хаски отгрыз палец женщине

Жительница СНТ «Сосновый — верхний массив» пострадала от нападения агрессивного пса, когда гуляла по берегу Ладожского озера вместе со своей собакой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Жительница Ленобласти прогуливалась со своей собакой возле СНТ, по пути им встретился хаски, хозяев поблизости не было. Собаки играли на берегу Ладоги и начали драться, женщина попыталась разнять животных, в какой-то момент хаски набросился на хозяйку дворняги и откусил ей фалангу пальца.

Женщина сумела добежать до ближайших жилых домов и попросила соседей отвезти ее в больницу, часть фаланги пальца медикам пришлось ампутировать. По словам пострадавшей, владелец хаски постоянно отпускает животное на самовыгул, на замечания соседей мужчина не реагирует. Женщина обратилась в полицию и требует привлечь владельца животного к ответственности.

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